A legvidámabb barakk

Akkor most mi ez a szomorkodás befektetői körökben? Miről beszélnek a közgazdászok az EU-ért aggódva? Kínai problémákat feszegetve? Japánban nagy gazdasági reformért kiáltva? Szerintem jól érzékelteti a problémák tőkepiaci kivetülését az, ha megnézzük, mi történt a gazdagabb világrészeken az elmúlt 4 évben a New York – Budapest tengelyen kívül.

