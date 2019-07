Csodás cipők horror áron

A hozzám közelállók jól tudják, hogy nagy rajongója vagyok a szép és magas minőségű sportcipőknek. Ez egyfelől azért van, mert egész életemben futottam és bringáztam, és mint nagyon aktív felhasználó megtapasztaltam, hogy ezekben a sportokban (is) a jó cipő milyen fontos ahhoz, hogy örömteli és eredményes legyen a testmozgás, másrészt mindig elkápráztat a cipőtervezők kreativitása, az, hogy kb. 20-40 deka “műanyagból” (és kisebb részben más anyagokból) mi mindent képesek kihozni esztétikailag is. (Arról nem is beszélve, hogy milyen óriási teljesítmény az, hogy a nagyon sokféle (néha csak igen kis darabszámú) cipőt le is gyártják magas minőségben.)

Az egy dolog, hogy egy sportcipő kényelmes, tartósan bírja a nagy terhelést és nagyon könnyű, sokszor azonban olyan gyönyörű cipőket kreálnak alkotóik, hogy az ember akkor is megveszi (megvenné), ha egyébként nem pont a mérete, vagy már előre tudja, hogy nem is sportolásra fogja használni (vagy egyáltalán, nem is fogja használni). Egyébként most is, amikor ezt a szöveget írom, egy ilyen (nem sportolásra használt) vásárlás van a lábamon. A kék cipő az. Hát nem gyönyörű?? És milyen kényelmes!)

Mindezt azért írtam le, hogy az olvasó jobban értse, miért lábadt könnybe a szemem és miért ragadtam rögtön billentyűzetet, amikor szokásos aukciófigyelő netes túrámon belebotlottam a Sotheby’s sportcipő aukciójára. Igen, a világ egyik legnagyobb aukciós háza ilyen aukciót is szervez!

Korábban is írtam már “tárgyakról”, mint lehetséges befektési célpontokról, de ez az aukció igazán közel áll a szívemhez. (A kosárlabdacipőket is nagy kedvvel figyelem.)

Az árakat látván, biztos lehet benne, hogy nem fogok megjelenni a vásárlók, de még csak a “becsületből” ajánlattevők között sem, mert noha megdobogtatja a szívemet a NIKE “WAFFLE RACING FLAT | MOON SHOE” eredeti(!!) modellje, de 80 ezer dolláros induló ára (kb. 23 millió forint + jutalék) elérhetetlen számomra. (Pedig könnyen lehet, hogy befektetési szempontból ez az egyik legjobb ajánlat.)

Ha rendelkezésemre állna a szükséges összeg, akkor az előbbin kívül a 25. tételt, a NIKE “FLYKNIT “MILAN”-t és a 35. tételt (NIKE KOBE 10 “HTM”) próbálnám meg megszerezni magamnak, de ezek induló ára is sok ezer dollár, ezért sajnos ilyen cipőim sem lesznek.

A cipők többsége természetesen azért ilyen magas értékű, mert kis darabszámban készültek, és általában hírességekhez kötődnek.

Baseball rajongónak a 8. tételt (AIR JORDAN 11 JETER), illetve annak leírását, a 16.17.24. tételeket a “Vissza a jövőbe” film rajongóinak “kötelező” megtekinteni.

Remélem, most már tudja, hogyha legközelebb kidobni készül dobozában elfeküdt alig használt régi NIKE Air Jordan-jét, akkor érdemes előtte körülnéznie a neten (mondjuk itt), hogy nem sok száz, esetleg 2-3 ezer dollárt készül-e épp a kukába dobni.

És ha legközelebb rokonlátogatóba megy colos unokaöccséékhez, és hosszas üdvözlések helyett egyből a cipősszekrény felé veszi az irányt, hát, én nem fogom elítélni…