Persze az, hogy a görögök most ott tartanak, mint a magyar gazdaság öt évvel ezelőtt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a következő öt évük is hasonló lesz. A fent említett belső adottságaik ugyan hasonlóak, amelyek felpörgése meghozhatja a ciklus felívelő szakaszát. Azonban Magyarországon (Kelet-Európán) a globális konjunktúra, a német autót vásárló kínaiak, a devizák gyengülésén keresztül versenyképessé váló Ázsia helyett ide költöztetett feldolgozóipar is rengeteget segítettek. Elnézve a globális gazdasági ciklust, a külső környezet áldásáról szegény görögök lehet, hogy pont lecsúsznak a következő egy-két évben.

A Görögországból érkező hírek ugyanis egyértelműen az öt évvel ezelőtti magyar híreket idézik. Adósok lakásainak elárverezése, a rossz hitelállomány miatt alig lélegző bankrendszer, pangó lakossági fogyasztás, hitelezés és beruházás. 2014-ben, ha Magyarországon valaki azt mondta , hogy most lakást kell venni, meg akarták lincselni. Most Görögországban van hasonló lincshangulat, ha valaki megemlíti, hogy megkezdődött a kilábalás, mert az emberek semmit nem éreznek belőle.

Szeretne teleportálni valamikor 2014-15 tájékára és az akkori árakon lakást venni? Vagy, ami még jobb, az azóta több mint háromszorozó OTP részvényt? Furcsa, de megteheti, ráadásul nem is időgép kell hozzá, csak néhány országgal arrébb menni. A klíma is jobb, az eper meg pirosabb.

A weboldal sütiket használ, amennyiben folytatja a böngészést elfogadja a szabályzatot.This website uses cookies: By continuing to browse this site you accept this policy.