Két ciklus Magyarországon

És hogy miért fontos ez az egész? Bármilyen vállalkozás vagy befektetés sikerének legalább 50%-a abban rejlik, hogy helyesen sejtsük meg, hogy hol vagyunk a ciklusban és mi várható. Ha nem rontjuk el nagyon a ciklusban elfoglalt helyzet becslését, akkor jellemzően nagyon nagy baj már nem tud velünk történni. A fentiek alapján a magyar gazdaság a felívelés érett szakaszába jutott, a külső környezettől függően még lehet 1-2-3 jó éve mind a lakossági fogyasztásnak, mind az eszközáraknak, de mind időben, mind térben a nagyján már valószínűleg túl vagyunk, nem ez az a pont ahol magyar részvényekben, kötvényekben, ingatlanokban el kell kezdeni bevállalni az óriáskockázatot (ez 2009-14 között volt). Ugyanakkor, annál a speciális oknál fogva, hogy a fellendülést okozó külső tőkét nem kell visszafizetni, valószínűsíthető az is, hogy a ciklus nem “sudden stop”/ “hirtelen halál” jellegű összeomlással fog véget érni, hanem lassú erózióval, a növekedés lecsorgásával/eltűnésével . HACSAKNEM olyan lépéseket teszünk, amelyek a hosszútávú, strukturális növekedési potenciált emelik meg az állam szerepének, az intézményrendszernek a gyökeres megváltoztatásával, a humántőke nagyarányú fejlesztésével. Sajnos (ahogyan az elmúlt évtizedekben oly sokszor el lehetett mondani) ezekre sok esély most sem látszik.

