Olvasóink kérdezték, válaszolunk – Forint és egyéb deviza-árfolyamok

Jelenleg azt gondoljuk, hogy Magyarország külső egyensúlyi helyzete elég stabil: még többletes a folyó fizetési mérleg, romlik ugyan az EU-val szemben a szaldó, de még így is bőven támogatja a forintot, az ország nettó külső adóssága lényegében eltűnt. A nagyon alacsony kamatkörnyezet miatt a forint lassú, de kontrollált leértékelődésére számítunk, ám nem árt észben tartani, hogy ezt a jegybank szigorúbb monetáris politikával meg tudja állítani. Most ugyan ennek nem látjuk jeleit (és azt sejtjük, hogy ez nem is szándéka az MNB-nek), de látni kell, hogy a jegybanknak van eszköze a forint nem szándékolt túlzott leértékelődése ellen. Ebből adódóan mi tartunk devizakitettséget, de annak mértéke nem extrém (10-15-20%-os „mindössze”). – Móricz Dániel

A weboldal sütiket használ, amennyiben folytatja a böngészést elfogadja a szabályzatot.This website uses cookies: By continuing to browse this site you accept this policy.